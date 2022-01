Covid Italia 6 gennaio | bollettino | 219mila casi in 24 ore | numeri mai toccati

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 62022 - Ilcorre in, con 219.441 contagi in 24 ore,maifin qui dall'inizio della pandemia .record che testimoniano come il contagio sia ben presente ...

...dal Consiglio dei Ministri Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto anti -. Tra le principali misure introdotte, l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 residenti ine l'...Per la prima volta dall'inizio dell'emergenzaquasi due anni fa, sono stati registrati inoltre 200mila casi in 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.441 i positivi individuati con i test ...Ormai Omicron ha invaso l’Italia che vede tutte le Regioni tranne la Sardegna ... positività al test è inferiore al 4% se il tasso di notifica cumulativo di casi COVID-19 di 14 giorni varia da 75 a ...Per la prima volta dall'inizio della pandemia l'Italia supera i 200mila contagiati in un solo giorno. Sono infatti 219.441 i nuovi positivi (ieri erano stati 189.109). I tamponi sono 1.138.310, 44.055 ...