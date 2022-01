Coronavirus | oggi in Italia oltre 200mila nuovi casi in 24 ore È record

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid quasi due anni fa, sono stati registrati inin 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.441...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - SkySport : Manchester City, Guardiola positivo al Covid-19 #SkySport #PremierLeague #PL #SkyPremier #ManCity #Guardiola… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - Tranviereincaz1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa: - GianvitoPuglies : Oggi 42° anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

I dati diin Italia Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 6.975.465 . Di queste 138.474 sono morte, mentre 5.243.412 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo ...I guariti complessivamente sono 5.243.412, 46.770 quelli uscitidall'incubo del Covid. I tamponi e lo scenario Sono 1.138.310 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati ...BASKET, SERIE A - La LegaBasket ha disposto il rinvio della partita tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica alle ore 20.30 ...SAN BENEDETTO – Sono 3.120 i nuovi positivi al covid nelle Marche, sulla base dei 19.287 tamponi analizzati nel corso delle ultime 24 ore: 14.873 nel percorso screening e 4.414 nel percorso guariti. A ...