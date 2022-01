“Ci hanno rubato l’ospite!”: Simona Branchetti cosa fai? Denunciata in diretta tv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gaffe imbarazzante in diretta tra i due colossal della televisione italiana, Simona Branchetti finisce sotto accusa: i dettagli. Simona Branchetti a “Pomeriggio 5” (screenshot Mediaset play)Durante la diretta di “Pomeriggio 5 news” e di “La vita in diretta” si è creata un’imbarazzante situazione che ha coinvolto i due capisaldi della televisione italiana: La Rai e Mediaset. Da sempre “concorrenti”, i due programmi hanno spesso presentato le stesse notizie e gli stessi avvenimenti da diversi punti di vista. Proprio nel corso di un collegamento, Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”, è andato su tutte le furie a causa di un ospite “rubato” dalla concorrenza in diretta tv. POTREBBE ... Leggi su specialmag (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gaffe imbarazzante intra i due colossal della televisione italiana,finisce sotto accusa: i dettagli.a “Pomeriggio 5” (screenshot Mediaset play)Durante ladi “Pomeriggio 5 news” e di “La vita in” si è creata un’imbarazzante situazione che ha coinvolto i due capisaldi della televisione italiana: La Rai e Mediaset. Da sempre “concorrenti”, i due programmispesso presentato le stesse notizie e gli stessi avvenimenti da diversi punti di vista. Proprio nel corso di un collegamento, Alberto Matano, conduttore de “La vita in”, è andato su tutte le furie a causa di un ospite “” dalla concorrenza intv. POTREBBE ...

ciropellegrino : Hanno trovato l'albero di #Natale rubato ieri nella sede del Consiglio comunale di #Napoli (il secondo). Era in un… - frafrn : Non ho mai passato l’epifania solo, quindi non mi aspettavo neanche la calza. Mi chiama papà e mi dice “guarda che… - dfmichele : @GiuseppeConteIT Parlate di #Foggia ma tutto il Sud Italia vive di problemi che avete creato nel corso di decenni c… - laikatornaacasa : Comunque sono contento che il Parlamento a breve si riunisca in seduta comune per eleggere il PdR, perché ormai la… - annalovesharold : quello che dico: i tuoi amici si sono comportati di merda a casa mia e hanno pure rubato. non mi fido più di te e n… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno rubato Dov'è finita la corte di Trump? ...seguaci all'assalto del Congresso per difendere l'universo parallelo in cui Joe Biden ha rubato le ... Dimostrano che i pretoriani di Trump avevano capito chiaramente che cosa stava succedendo e hanno ...

Architetta un piano articolato per rubare... le carte dei Pokémon: arrestato Gli agenti si sono recati sul posto e hanno arrestato il signor Drake, che ha ammesso di aver rubato le carte Pokémon in entrambe le occasioni, per un totale di oltre $600 di valore.

Hanno rubato la Consolata Cronaca Qui Rubato il presepe del piccolo borgo di Opi: caccia al ladro del bambinello Rubano il presepe allestito dalla Pro loco di Opi, in uno dei borghi più belli d’Italia in provincia dell'Aquila. E’ caccia ai ladri del bambinello. Il sindaco e ...

Arrivano i Re Magi, ma non trovano il Bambino Gesù: statua rubata sotto gli occhi dei passanti a Subiaco I Re Magi sono arrivati in orario anche a Subiaco, ma non hanno trovato il bambino Gesù. La statuina a grandezza naturale è stata rubata dal Presepe allestito al ...

