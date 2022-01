Bye bye Nole: il visto cancellato di Djokovic fa litigare Australia e Serbia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: l’Australia ha respinto il visto presentato da Novak Djokovic (attraverso il suo staff) e non permetterà al tennista serbo di entrare nel Paese e disputare gli Australian Open. La decisione finale è arrivata nella notte italiana e ha confermato la linea dura del governo che, come confermato dal premier Scott Morrison, continua a mantenere alta l’attenzione sulla pandemia e non permette l’ingresso a persone non vaccinate che non hanno presentato una documentazione chiara e verificata a corredo dell’esenzione vaccinale. Una decisione che ha fatto travalicare la polemica in politica, con la Serbia che si è schierata al fianco del numero uno del ranking Atp. Djokovic, il visto cancellato crea una crisi diplomatica tra ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: l’ha respinto ilpresentato da Novak(attraverso il suo staff) e non permetterà al tennista serbo di entrare nel Paese e disputare glin Open. La decisione finale è arrivata nella notte italiana e ha confermato la linea dura del governo che, come confermato dal premier Scott Morrison, continua a mantenere alta l’attenzione sulla pandemia e non permette l’ingresso a persone non vaccinate che non hanno presentato una documentazione chiara e verificata a corredo dell’esenzione vaccinale. Una decisione che ha fatto travalicare la polemica in politica, con lache si è schierata al fianco del numero uno del ranking Atp., ilcrea una crisi diplomatica tra ...

