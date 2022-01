Autovelox | occhio alla foto | il cavillo che non tutti conoscono con cui si cancellano le multe

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L'impossibilità di reperire ladell'può far decadere la multa. È quanto si evince dal giudice di Pace di Cassino. Il caso è quello di un verbale. Quest'ultimo è stato redatto dopopresunta infrazione. Più nel dettaglio, la multa era stata preceduta da unascattata dall'instto in un paesino della provincia di Frosinone. Al momento della presunta infrazione per eccesso di velocità, però - spiega Il Giornale -, sul posto non era presente alcun agente, tantomeno colui che si era occupato di redigere il verbale. "Per questo motivo - si legge nella sentenza che annulla la sanzione - il verbale proposto non ha fede privilegiata". E ancora: "Rispettopresunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito ...

Advertising

venti4ore : Siena, quest’anno multe per almeno 14.5 milioni di euro dalla Municipale. Occhio agli autovelox - messina_oggi : Il Comando della Polizia municipale ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con autovel… - buitre97148061 : @Side73Dark @muntzer_thomas Occhio a TUDOR e autovelox!! Ndo cazzo corri… -

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox occhio

corriereadriatico.it

Multa auto notificata tramite PEC:al diritto alla riservatezza Allo stesso tempo è ovvio ..., non pagare la multa è possibile: ecco quando Nel caso in cui non si legga per tempo una ...APPROFONDIMENTI MASSIMA ATTENZIONEalla velocità, due nuovilungo la strada...Correva il 2017 quando il Comune di Beinasco decise di installare un autovelox fisso in strada Torino, proprio all'ingresso della cittadina. A pochi metri dalla fine del cavalcavia di corso Orbassano, ..."Multato lungo la superstrada alla folle velocità di 46 chilometri orari". A finire nell’occhio dell’autovelox, ancora una volta nel tratto di competenza del Comune di Belforte, è Alessandro Savi ex c ...