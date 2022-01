ATP Cup 2022, Italia-Russia 1-2: Sinner e Berrettini cedono al super tie-break e addio semifinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un epilogo amaro alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La sfida tra Italia e Russia si è conclusa (2-1) in favore di Daniil Medvedev e compagni e saranno loro ad accedere alle semifinali dell’ATP Cup 2022. Decisivo il doppio nel decretare la formazione vincitrice e il duo Medvedev/Safiullin l’ha spuntata per 5-7 6-4 10-5. Il super tie-break ha condannato Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno dato tutto quello che avevano, ma nei momenti cruciali non sono stati sufficientemente lucidi. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambe le coppie mantengono una velocità di crociera invidiabile al servizio fino al settimo game: nel turno di Sinner qualcosa non va per il verso giusto e i russi mettono il naso avanti, ma gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un epilogo amaro alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La sfida trasi è conclusa (2-1) in favore di Daniil Medvedev e compagni e saranno loro ad accedere alle semifinali dell’ATP Cup. Decisivo il doppio nel decretare la formazione vincitrice e il duo Medvedev/Safiullin l’ha spuntata per 5-7 6-4 10-5. Iltie-ha condannato Matteoe Jannikche hanno dato tutto quello che avevano, ma nei momenti cruciali non sono stati sufficientemente lucidi. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambe le coppie mantengono una velocità di crociera invidiabile al servizio fino al settimo game: nel turno diqualcosa non va per il verso giusto e i russi mettono il naso avanti, ma gli ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - tennis_phil : Matteo berrettini beaten 2-6 7-6 4-6 by daniil medvedev in the atp cup #berrettini #atpcup #teamitaly ( Getty ) - tennis_phil : Daniil Medvedev beats matteo berrettini 6-2 6-7 6-4 in the atp cup #medvedev #atpcup #teamrussia ( Getty ) - zazoomblog : ATP Cup 2022 la Gran Bretagna elimina in un colpo solo Usa e Germania ma ora deve sperare in Zverev - #Bretagna… -