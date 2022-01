Zerocalcare | il successo di «Strappare lungo i bordi» sul Guardian | «La gente mi diceva che non avevo abbastanza talento»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Non ho mai pensato che disegnare fumetti potesse essere la mia principale fonte di reddito. Anche perché molte persone mino che nonper diventare un fumettista». Michele Rech, in arte, ha parlato della sua arte e della sua esperienza come disegnatore in un’intervista rilasciata al, realizzata da Lorenzo Tondo. A dieci anni dall’uscita del suo primo graphic novel (La profezia dell’armadillo, 2011),racconta le sue difficoltà iniziali. Quel lavoro era stati rifiutato da decine di editori. Quando la Bao edizioni ha poi deciso di pubblicarlo, è arrivata a ristamparlo 24 volte per una vendita totale di circa 150 mila copie. «L’ultima volta il firmacopie è durato 14 ore», racconta ...