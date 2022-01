Advertising

sportli26181512 : Vlahovic, tattica sfuggente e le promesse degli agenti: Vlahovic, la tattica sfuggente e le promesse degli agenti L… - Gazzetta_it : Vlahovic, tattica sfuggente e le promesse degli agenti - federicod_6 : @Vlahovic_facose Ahahaha dovevo fidarmi hai ragione. La mia era tutta tattica inversa, dici che una cosa succede c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic tattica

La ricca offerta dell'Arsenal (70 milioni alla Fiorentina) è solo l'ultima grande tentazione per arrivare subito a Dusan. In estate sulle sue tracce c'erano Atletico Madrid, Tottenham e, sul fronte italiano, la Juventus. E presto si aggiungeranno nuovi candidati, ma la partita è troppo complicata per pensare a ...Rispetto all'Italia c'è meno attenzione alla, però ci sono giocatori tecnici. Noi, per la ... [...] Visto cheha detto che fi no al termine della stagione resterà a Firenze, per la ...Vlahovic-Arsenal, la Fiorentina vuole risposte. Dopo le parole concilianti dell'attaccante non c'è un'apertura al rinnovo di contratto nei fatti, nei colloqui sempre più diffici ...Juventus pronta ad intervenire sul mercato sia a gennaio che nella prossima sessione estiva, fondi permettendo. C'è una big a dare fastidio.