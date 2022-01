Variante Omicron | il consulente del Governo italiano | “Sfugge ai tamponi rapidi”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – “Con ladestinata a diventare predominante, iantigenicirischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati”. A mettere in guardia è Guido Rasi,del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi. “Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive allapuò risultare negativo ai test, quasi 1 su 2”, spiega Rasi. “Ora più che mai è fondamentale che gli operatori sanitari continuino a tenersi aggiornati sull’evoluzione del virus e delle nostre conoscenze sia in campo diagnostico che terapeutico”, spiega Rasi, ...

Ma questi dati si estendono fino al 15 dicembre, quindi non è da escludere secondo BMJ che la percentuale sia salita fino all'80 - 90% con la diffusione dellaa dicembre. Peraltro, ...di Chiara Severgnini e Redazione Online Gli aggiornamenti sul coronavirus di mercoledì 5 gennaio L'ondata pandemica, sospinta dalla, non ha ancora raggiunto il picco. Ieri i nuovi contagi sono stai 170.844 e i decessi 259 ( qui il bollettino del 4 gennaio): gli ospedali iniziano a dare segnali di affanno, per i ...Scoperta una nuova variante Covid, potenzialmente più contagiosa, in Francia. Il paziente zero era di ritorno da un viaggio in Camerun.La diffusione senza freni della nuova variante Omicron del coronavirus colpisce anche una delle manifestazioni più attese e amate dai brasiliani: per il secondo anno consecutivo è stata annunciata la ...