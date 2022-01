Uomini e Donne: ecco il nuovo tronista che nessuno si aspettava (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ in arrivo un nuovo tronista a Uomini e Donne: dopo la scelta di Roberta ecco chi sale sul trono del famoso programma ecco chi sarà il nuovo tronistaGrandi novità in arrivo per gli appassionati di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che dopo la scelta di Roberta Giusti, Maria De Filippi ha deciso di mettere sul trono un ex corteggiatore di questa edizione. Di chi si tratta? Parliamo di Luca Salatino. Il ragazzo è arrivato al dating show per corteggiare la stessa tronista che alla fine del suo percorso, ha scelto però Samuele Carniani. Ma vediamo insieme i dettagli. Roberta ha scelto Samuel A lanciare la notizia bomba, come sempre il vicolodellenews. Una talpa ha fatto ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ in arrivo un: dopo la scelta di Robertachi sale sul trono del famoso programmachi sarà ilGrandi novità in arrivo per gli appassionati di. Le anticipazioni ci fanno sapere che dopo la scelta di Roberta Giusti, Maria De Filippi ha deciso di mettere sul trono un ex corteggiatore di questa edizione. Di chi si tratta? Parliamo di Luca Salatino. Il ragazzo è arrivato al dating show per corteggiare la stessache alla fine del suo percorso, ha scelto però Samuele Carniani. Ma vediamo insieme i dettagli. Roberta ha scelto Samuel A lanciare la notizia bomba, come sempre il vicolodellenews. Una talpa ha fatto ...

