Ulisse di Alberto Angela torna in tv: la sfida con Amici (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buone notizie per i fan di Alberto Angela: il suo programma di punta, ovvero Ulisse, sta per tornare in televisione. Il divulgatore scientifico più amato di sempre affronterà una bella sfida, in termini di ascolti, con Amici di Maria De Filippi. Alberto Angela torna in tv con Ulisse Il nuovo anno televisivo si apre con un programma che i fan seguono sempre con grande passione. Stiamo parlando di Ulisse, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Il programma arriva in tv dopo il successo raggiunto con Stanotte a Napoli, andato in scena la sera di Natale su Rai1, e Meraviglie, una serie di approfondimenti sulle bellezze del territorio italiano. Rai1, visto il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buone notizie per i fan di: il suo programma di punta, ovvero, sta perre in televisione. Il divulgatore scientifico più amato di sempre affronterà una bella, in termini di ascolti, condi Maria De Filippi.in tv conIl nuovo anno televisivo si apre con un programma che i fan seguono sempre con grande passione. Stiamo parlando di, con al timone il bravissimo. Il programma arriva in tv dopo il successo raggiunto con Stanotte a Napoli, andato in scena la sera di Natale su Rai1, e Meraviglie, una serie di approfondimenti sulle bellezze del territorio italiano. Rai1, visto il ...

Advertising

tuttopuntotv : Alberto Angela ritorna con Ulisse: ecco quando #raiplay #AlbertoAngela #Ulisse - infoitcultura : Alberto Angela ritorna con Ulisse: ecco quando - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: Dopo #Meraviglie non dovremmo attendere a lungo per viaggiare di nuovo con Alberto Angela. Da sabato 2 aprile fino al 7 m… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Ulisse di Alberto Angela in primavera nel sabato sera di Rai1 - SerieTvserie : Ulisse di Alberto Angela in primavera nel sabato sera di Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse Alberto Alberto Angela chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Ulisse, biografia e carriera Alberto Angela chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Ulisse, biografia e carriera. Alberto Angela conduce questa sera 4 dicembre il programma Meraviglie - La penisole dei tesori . Il programma è in onda su Rai1 dalle 21:20 . Dove e quando è nato, età, ...

Chicche dantesche e rarità a Longiano ... di cui sono presenti i bozzetti originali, passando per Michelangelo, William Blake, Gustave Doré, Ulisse Ribustini, Alberto Martini, Seymour Chwast e Go Nagai. La Divina Commedia ha ispirato e ...

Ulisse di Alberto Angela in primavera nel sabato sera di Rai1 Tvblog Alberto Angela torna al sabato sera, Ulisse sfiderà Amici di Maria De Filippi Dopo i successi di Stanotte a Napoli e Meraviglie, Alberto Angela tornerà con il suo titolo più caro da sabato 2 aprile, per sei settimane, ...

Alberto Angela ritorna con Ulisse: ecco quando Un rinnovo merito del grande e costante successo di questo format educativo che dona grande prestigio alla rete. Le nuove puntate di Ulisse. L’appuntamento è della nuova serie Ulisse di Alberto Angela ...

Angela chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata,, biografia e carriera.Angela conduce questa sera 4 dicembre il programma Meraviglie - La penisole dei tesori . Il programma è in onda su Rai1 dalle 21:20 . Dove e quando è nato, età, ...... di cui sono presenti i bozzetti originali, passando per Michelangelo, William Blake, Gustave Doré,Ribustini,Martini, Seymour Chwast e Go Nagai. La Divina Commedia ha ispirato e ...Dopo i successi di Stanotte a Napoli e Meraviglie, Alberto Angela tornerà con il suo titolo più caro da sabato 2 aprile, per sei settimane, ...Un rinnovo merito del grande e costante successo di questo format educativo che dona grande prestigio alla rete. Le nuove puntate di Ulisse. L’appuntamento è della nuova serie Ulisse di Alberto Angela ...