UFFICIALE – Dal Napoli: “Meret positivo al Covid-19” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi di positività all’interno del gruppo squadra del Napoli. Dopo le ultime positività di Mario Rui e Luciano Spalletti, è arrivata l’ufficialità di un altro calciatore azzurro. ALEX Meret, Napoli, Serie A, Genoa vs Napoli 1-2, Genova SERIE A 2021-22 GENOA-Napoli 1-2Stavolta a risultare positivo al tampone è stato Alex Meret. Il portiere azzurro è regolarmente vaccinato e asintomatico. Insieme a lui, positivo anche un membro dello staff tecnico. Di seguito il comunicato del Napoli: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano ad aumentare i casi di positività all’interno del gruppo squadra del. Dopo le ultime positività di Mario Rui e Luciano Spalletti, è arrivata l’ufficialità di un altro calciatore azzurro. ALEX, Serie A, Genoa vs1-2, Genova SERIE A 2021-22 GENOA-1-2Stavolta a risultareal tampone è stato Alex. Il portiere azzurro è regolarmente vaccinato e asintomatico. Insieme a lui,anche un membro dello staff tecnico. Di seguito il comunicato del: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al-19 di Alexe di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente ...

