Trump loda i vaccini ma i suoi fan lo fischiano e l’estrema destra non gradisce

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Proprio l'altro giorno l'ex presidenteha annunciato di avere ricevuto la terza dosi del vaccino, forse una delle poche cose su cui siamo d'accordo”. Così Joe Biden in un discorso alla nazione sull'importanza di vaccinarsi. L'attuale presidente ha anche riconosciuto i validi contributi della precedente amministrazione al rapido sviluppo dei. Biden aveva ripreso l'annuncio difatto pochi giorni prima a Dallas dove l'ex presidente faceva l'ultima tappa del “History Tour” con Bill O'Reilly, ex conduttore alla Fox News. I due hanno confermato che erano vaccinati con tre dosi. I fischi del pubblico hanno interrotto maha continuato a parlare congratulandosi per “avere salvato milioni di vite umane”, correggendosi però, aggiungendo “non io, ma noi” per lo sviluppo del vaccino. Si trattava, come va ...