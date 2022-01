Super Green Pass e obbligo vaccinale, Costa: «Possono vivere insieme» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C'è anche l'estensione del Super Green Pass, ma non solo, tra gli ordini del giorno del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022. Un'ipotesi su cui, nel corso della trasmissione Rai Agorà, si è espresso il sottosegretario della Salute Andrea Costa. Tra le opzioni di cui si è dibattuto, soprattutto a livello mediatico, negli ultimi giorni c'è un'eventuale applicazione della certificazione verde rafforzata come requisito generale per lavorare. Tutti i lavoratori, in sostanza, dovrebbero essere vaccinati per poter esercitare la propria attività, a differenza di quanto avviene adesso dove c'è l'opzione “tampone”, ogni due o tre giorni a seconda della tipologia di test. Al netto, ovviamente, di alcune categorie per le quali è già previsto l'obbligo vaccinale (i sanitari ad ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C'è anche l'estensione del, ma non solo, tra gli ordini del giorno del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022. Un'ipotesi su cui, nel corso della trasmissione Rai Agorà, si è espresso il sottosegretario della Salute Andrea. Tra le opzioni di cui si è dibattuto, soprattutto a livello mediatico, negli ultimi giorni c'è un'eventuale applicazione della certificazione verde rafforzata come requisito generale per lavorare. Tutti i lavoratori, in sostanza, dovrebbero essere vaccinati per poter esercitare la propria attività, a differenza di quanto avviene adesso dove c'è l'opzione “tampone”, ogni due o tre giorni a seconda della tipologia di test. Al netto, ovviamente, di alcune categorie per le quali è già previsto l'(i sanitari ad ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - borghi_claudio : @mrk4m1 Caro mio, l'ultima volta che ho potuto votare sul green pass alla camera è finita 300 a favore e 33 contro.… - GiGhi50 : Caos misure: stallo sul Super green pass per il lavoro, ora il governo valuta l’obbligo vaccinale per gli over 60.… - AldoModica : RT @Controcorrentv: 'Il Super Green Pass è un obbligo di fatto perchè se non puoi lavorare non puoi mantenere la famiglia' Andrea Crisanti… -