“Si possono masticare chewing gum durante la gravidanza?”

Salve dottore, da quando ho scoperto di essere incinta ho smesso di fumare. L'ho scoperto da poco e quindi vivo ancora molto l'astinenza, se non quella fisica, sicuramente quella psicologica. Per tenere a freno la voglia e non cadere in tentazione mastico spesso i classicigum (ovviamente senza zucchero) e mi concedo spesso e volentieri caramelle gommose. Per ora sta funzionando ma, dall'altro lato, non vorrei fare danni anche in questo senso. Siconsumaregum in? E quali caramelle sarebbe meglio preferire?