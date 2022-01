Serie A, si torna in campo: al via il calendario asimmetrico, le curiosità sulla 20ª giornata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si torna finalmente in campo. La Serie A riparte, dopo la pausa natalizia, con la prima giornata di ritorno e una novità epocale per il campionato italiano: per la prima volta nella storia il calendario sarà asimmetrico, come accade ormai da anni in Premier. Subito un big match, quello tra Juventus e Napoli. Una sfida che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, vede i bianconeri nettamente favoriti a 1,40 rispetto al 4,00 degli ospiti con il pareggio, che a Torino non si fa vedere dal maggio 2011, offerto a 3,50. Nelle ultime 9 stagioni, inoltre, Juventus e Napoli hanno diviso la posta solo in una occasione. La storia recente dice che il 2-1, come risultato esatto, è apparso in tre delle ultime quattro sfide: domani sera quello per i bianconeri si gioca a 8,75 mentre lo stesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sifinalmente in. LaA riparte, dopo la pausa natalizia, con la primadi ritorno e una novità epocale per il campionato italiano: per la prima volta nella storia ilsarà, come accade ormai da anni in Premier. Subito un big match, quello tra Juventus e Napoli. Una sfida che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, vede i bianconeri nettamente favoriti a 1,40 rispetto al 4,00 degli ospiti con il pareggio, che a Torino non si fa vedere dal maggio 2011, offerto a 3,50. Nelle ultime 9 stagioni, inoltre, Juventus e Napoli hanno diviso la posta solo in una occasione. La storia recente dice che il 2-1, come risultato esatto, è apparso in tre delle ultime quattro sfide: domani sera quello per i bianconeri si gioca a 8,75 mentre lo stesso ...

