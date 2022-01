Rosy Bindi al Quirinale? Sai che noia, molto meglio Berlusconi: la sua risata ci seppellirà (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È un po’ che ci penso: al prossimo Presidente della Repubblica, intendo. La mia preferenza andrebbe a Rosy Bindi perché propose una riforma della sanità incentrata sull’efficienza e l’onestà. Ovviamente osteggiata dalle categorie privilegiate che hanno devastato la sanità pubblica. Rosy sarebbe un ottimo rimpiazzo della compianta Tina Anselmi, che avvertì dei rischi della presa di potere da parte della massoneria deviata. Ma siamo in Italia. Le persone serie non hanno futuro, sono noiose. A noi piacciono i guitti. No, non mi riferisco a Beppe Grillo che, da buon genovese, ha fatto il giro del mondo andando verso l’occidente della comicità per arrivare all’oriente della politica vera, alla faccia di Fassino. Penso invece a Cicciolina, mandata in Parlamento con una provocazione magistrale: se ci sono certi elementi, ci può stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È un po’ che ci penso: al prossimo Presidente della Repubblica, intendo. La mia preferenza andrebbe aperché propose una riforma della sanità incentrata sull’efficienza e l’onestà. Ovviamente osteggiata dalle categorie privilegiate che hanno devastato la sanità pubblica.sarebbe un ottimo rimpiazzo della compianta Tina Anselmi, che avvertì dei rischi della presa di potere da parte della massoneria deviata. Ma siamo in Italia. Le persone serie non hanno futuro, sono noiose. A noi piacciono i guitti. No, non mi riferisco a Beppe Grillo che, da buon genovese, ha fatto il giro del mondo andando verso l’occidente della comicità per arrivare all’oriente della politica vera, alla faccia di Fassino. Penso invece a Cicciolina, mandata in Parlamento con una provocazione magistrale: se ci sono certi elementi, ci può stare ...

Rosy Bindi for president: è difficile ma vale la pena provare. Ecco perché merita il Quirinale Il Fatto Quotidiano Quirinale, il Popolo Viola in piazza contro Berlusconi: "Il Colle non è un Bunga Bunga" Questa volta però è l’ipotesi di una promozione del Cavaliere al Quirinale ad indignare i più acerrimi oppositori dell’ex presidente del consiglio. “La sola idea che Berlusconi possa essere eletto mi ...

Quirinale: una donna al Colle, storia di una lunga rincorsa La mattina più difficile della sua vita, quella in cui le toccò riconoscere la vittoria di Donald Trump, Hillary Clinton parlò così: «A tutte le donne che mi hanno sostenuto, anche se non abbiamo anco ...

