Regno Unito, il governo annuncia una stretta contro la violenza domestica sulle donne: fino a due anni di tempo per denunciare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Regno Unito vuole inasprire le norme contro le molestie sessuali e le violenze domestiche ai danni delle donne, le cui denunce sono in aumento in particolare un alcune aree e fra alcune comunità. Il vicepremier e ministro della Giustizia Dominic Raab ha annunciato due emendamenti alla legge che regola i poteri della polizia in Inghilterra e Galles, presentati dallo stesso esecutivo Tory in accordo con iniziative promosse dall'opposizione laburista. Si prevede la concessione di due anni di tempo per presentare denuncia e si aggiungono sei mesi al diritto di far avviare un'indagine formale in assenza di conseguenze particolarmente gravi per le vittime. Viene inoltre elevato al rango di reato (quindi di illecito penale) l'atto di riprendere senza ...

