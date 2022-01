Omicidio Saman: zio arrestato in Francia non si oppone all’estradizione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo zio di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel Reggiano da fine aprile, non si è opposto all'estradizione dalla Francia in Italia. E' quanto si apprende da fonti investigative. Danish Hasnain, che oggi 5 gennaio 2022 è stato sentito dai giudici francesi, era stato arrestato lo scorso 22 settembre a Parigi ed e' ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto Omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo zio diAbbas, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel Reggiano da fine aprile, non si è opposto all'estradizione dallain Italia. E' quanto si apprende da fonti investigative. Danish Hasnain, che oggi 5 gennaio 2022 è stato sentito dai giudici francesi, era statolo scorso 22 settembre a Parigi ed e' ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presuntoL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Italia_Notizie : Saman Abbas, lo zio accetta di essere estradato in Italia. È considerato dai pm di Reggio Emilia l’esecutore materi… - FirenzePost : Omicidio Saman: zio arrestato in Francia non si oppone all’estradizione - AndBorto : RT @frapac71: Chi si ricorda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara, in provincia di Reg… - stefigasparini : RT @frapac71: Chi si ricorda di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa lo scorso 30 aprile a Novellara, in provincia di Reg… - simcopter : RT @Ansa_ER: Francia, lo zio di Saman, 'consegnatemi all'Italia. Accusato omicidio giovane pachistana verso estradizione #ANSA https://t.co… -