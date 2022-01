Meteo: neve imminente, fino in pianura. Le città nel mirino: da Bologna a Udine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 - Il ribaltone Meteo è alle porte: addio all'anticiclone africano. Una perturbazione fredda di origine nord Europea si appresta a interessare l'Italia con precipitazioni via via ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 - Il ribaltoneè alle porte: addio all'anticiclone africano. Una perturbazione fredda di origine nord Europea si appresta a interessare l'Italia con precipitazioni via via ...

Advertising

DPCgov : ??Mercoledì #5gennaio ????? Neve, pioggia e venti di burrasca al Centro-Nord ?? Mareggiate lungo le coste esposte ????… - DANI56 : RT @meteo_toscana: CRASH METEO: TEMPORALI, PIOGGE VENTI FORTI E NEVE A QUOTE BASSE – MALTEMPO DAL POMERIGGIO in Toscana - CorriereRomagna : Meteo, la Befana porta la neve: allerta meteo gialla per giovedì in appennino e in collina - - isNews_it : Meteo, peggioramento dall’Epifania. Neve nel week end - - SiciliaReporter : Sicilia, meteo: imminente tracollo termico con piogge e neve in montagna -