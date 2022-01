Maria De Filippi cosa faceva prima di diventare famosa? Il retroscena che nessuno si aspetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ la regina di Canale 5, i suoi programmi sono i più seguiti della tv da circa 25 anni: sapete, però, cosa faceva Maria de Filippi prima? La sua forza come personaggio televisivo è stata sicuramente quella di aver creato un nuovo modo di fare spettacolo: la De Filippi è diventata un pilastro del piccolo schermo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ la regina di Canale 5, i suoi programmi sono i più seguiti della tv da circa 25 anni: sapete, però,de? La sua forza come personaggio televisivo è stata sicuramente quella di aver creato un nuovo modo di fare spettacolo: la Deè diventata un pilastro del piccolo schermo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CronacaSocial : UeD, Maria De Filippi smaschera il cavaliere: “Rispondi con una bugia! Giochi con le parole” ????… - monkeysssfigata : @HONEVUS è sempre maria de filippi - GossiptvTv24 : RT @sheesfire1: mi manca più maria de filippi che la pizza che non mangio da settimane per la dieta #Amici21 - sheesfire1 : mi manca più maria de filippi che la pizza che non mangio da settimane per la dieta #Amici21 - proudoflouisx1 : chi se lo incula harry styles, MARIA DE FILIPPI QUELLO È L'IMPORTANT3 -