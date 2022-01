Maradona icona: in Argentina finisce sul fondo di una piscina! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una spa Argentina ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona e ha dipinto il volto del calciatore in fondo a una piscina. Le terme si trovano a Punta Mogotes, a circa 36 chilometri dalla ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una spaha deciso di rendere omaggio a Diego Armandoe ha dipinto il volto del calciatore ina una piscina. Le terme si trovano a Punta Mogotes, a circa 36 chilometri dalla ...

cn1926it : VIDEO #Maradona icona: in #Argentina finisce sul fondo di una piscina! - Gianskrt : @Kobeesque Probabilmente a livello di marchio la Lamborghini ha un po' superato, ma l'icona non si batte. È come dire Einstein, Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona icona Maradona icona: in Argentina finisce sul fondo di una piscina! Una spa argentina ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona e ha dipinto il volto del calciatore in fondo a una piscina. Le terme si trovano a Punta Mogotes, a circa 36 chilometri dalla capitale, Buenos Aires. Incredibile!

Once upon a time... In Toronto ... uno dei quali, per legame con la città e con i tifosi, può essere quello di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli ed erede legittimo di un'altra icona partenopea, Diego Armando Maradona. Insigne ha ...

La prima auto di Maradona è in vendita Motor1 Italia Menos una casa y un BMW, casi todo vendido en la subasta de bienes de Maradona La subasta internacional de bienes del fallecido astro argentino del fútbol Diego Maradona, que se había extendido hasta el 31 de diciembre, cierra con la mayoría de los lotes vendidos menos una casa ...

Blog: Once upon a time... In Toronto Blog Calciomercato.com: "Bandiera", "colonna", "icona" e chi più ne ha, più ne metta. Si possono utilizzare diverse ...

