Maneskin, Lady Gaga e Tina Cipollari: le accuse dei Cugini di Campagna

Le accuse rivolte ai Maneskin hanno portato benone ai Cugini di Campagna, che negli ultimi mesi sono un po' ovunque. E proprio del gruppo rock ha parlato Ivano Michetti in una nuova intervista rilasciata al Corriere. Il musicista ha spiegato come mai lui e i suoi compagni hanno puntato il dito contro Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Per non farsi mancare nulla il fondatore dei Cugini di Campagna ha anche lanciato una shade, dicendo che la loro versione di Zitti e Buoni è più bella dell'originale. "È vero… Pensavo che i vestiti uguali all'inizio fossero una coincidenza, ma all'ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer… Potevano venire nel nostro studio e gli avremmo dato i nostri costumi, avrebbero risparmiato tempo e denaro.

