LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: partenza ritardata alle 15.45, nebbia fitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI partenza DELLO Slalom MASCHILE DI Zagabria 15.19 Temperatura intorno ai 14°, anche oggi tante foglie in pista… 15.18 Attenzione perché la neve è piuttosto fitta e c’è anche forte vento. Difficilmente abbiamo visto condizioni peggiori considerando meteo e condizioni della pista. Siamo ai minimi storici! 15.16 I pettorali di partenza dello Slalom di oggi: 1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica 9 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELLOMASCHILE DI15.19 Temperatura intorno ai 14°, anche oggi tante foglie in pista… 15.18 Attenzione perché la neve è piuttostoe c’è anche forte vento. Difficilmente abbiamo visto condizioni peggiori considerando meteo e condizioni della pista. Siamo ai minimi storici! 15.16 I pettorali didellodi oggi: 1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica 9 ...

