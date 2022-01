Laura Freddi ritorna al GF VIP 6 in veste di opinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laura Freddi ritornerà al Grande Fratello Vip 6 come opinionista nella prossima puntata Venerdì 7 Gennaio. Sonia Bruganelli infatti ritornerà solo a partire dalla puntata di Lunedì 10 Gennaio. Lunedì quando aveva salutato il pubblico pensava di non ritornare più, infatti aveva detto scherzando ad Alfonso Signorini: “Se volete andare in vacanza, ci sono io che vi sostituisco!” Ed eccola servita. La puntata straordinaria di venerdì l’aspetta. Grande successo per il suo debutto Nonostante l’ingresso di Laura Freddi lunedì sia stato contraddistinto dalle frecciatine di Alfonso Signorini su Paolo Bonolis, infatti quando l’ha presentata ha detto: “Dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. Una battuta poco gradita dalla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ritornerà al Grande Fratello Vip 6 comenella prossima puntata Venerdì 7 Gennaio. Sonia Bruganelli infatti ritornerà solo a partire dalla puntata di Lunedì 10 Gennaio. Lunedì quando aveva salutato il pubblico pensava di nonre più, infatti aveva detto scherzando ad Alfonso Signorini: “Se volete andare in vacanza, ci sono io che vi sostituisco!” Ed eccola servita. La puntata straordinaria di venerdì l’aspetta. Grande successo per il suo debutto Nonostante l’ingresso dilunedì sia stato contraddistinto dalle frecciatine di Alfonso Signorini su Paolo Bonolis, infatti quando l’ha presentata ha detto: “Dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. Una battuta poco gradita dalla ...

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - GiorgiaLoren : RT @vincycernic2: Laura Freddi tornerà venerdì come opinionista quindi deve sapere che se non darà l'immunità ad una di loro 4(facciamo tre… - CheDonnait : I look di @AdrianaVolpeTV e Laura Freddi al #gfvip - Anna_7_stellare : RT @infastiditowho: ommiodio laura freddi torna come opinionista venerdi - hznll28 : RT @vincycernic2: Laura Freddi tornerà venerdì come opinionista quindi deve sapere che se non darà l'immunità ad una di loro 4(facciamo tre… -