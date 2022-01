L’ASL Veneto non blocca il Verona: squadra regolarmente in viaggio per La Spezia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Verona è regolarmente partito nel primo pomeriggio verso La Spezia, dove domani, 6 gennaio, è prevista la partita contro la squadra di casa valida per la 20ª giornata della Serie A 2021/2022. Nella giornata di martedì 4 gennaio, dieci componenti del gruppo squadra – otto calciatori e due dello staff – erano risultati positivi al Covid-19. Stamani i gialloblu hanno svolto a Castelnuovo del Garda una seduta di allenamento, incentrata su rapidità e lavoro tattico. Dopo che L’ASL Veneto ha concesso la trasferta, la squadra è partita per la Liguria. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilpartito nel primo pomeriggio verso La, dove domani, 6 gennaio, è prevista la partita contro ladi casa valida per la 20ª giornata della Serie A 2021/2022. Nella giornata di martedì 4 gennaio, dieci componenti del gruppo– otto calciatori e due dello staff – erano risultati positivi al Covid-19. Stamani i gialloblu hanno svolto a Castelnuovo del Garda una seduta di allenamento, incentrata su rapidità e lavoro tattico. Dopo cheha concesso la trasferta, laè partita per la Liguria. SportFace.

