L’Arco della Pace di Milano diventa NFT e viene venduto per beneficienza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Arco della Pace di Parco Sempione è diventato, a tutti gli effetti, la «prima data sculpture a 360°». A lanciarla è stato il collettivo internazionale Ouchhh, con base a Istanbul, facendo entrare – a tutti gli effetti – il primo monumento al mondo nel metaverso. L’opera, che prende il nome di AI Dataportal Arch of Light, verrà a breve certificata come NFT. Che cos’è l’NFT Arco della Pace? Sulle facciate neoclassiche del celebre monumento sono state proiettate oltre ventimila opere realizzate in Italia, in totale settecento anni di letteratura italiana, più i dati annuali della mappa del firmamento italiano raccolti direttamente dalla Nasa. LEGGI ANCHE >>> Nel mercato miliardario degli NFT il 75% delle transizioni è al di sotto dei 10 mila dollari La storia ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di Parco Sempione èto, a tutti gli effetti, la «prima data sculpture a 360°». A lanciarla è stato il collettivo internazionale Ouchhh, con base a Istanbul, facendo entrare – a tutti gli effetti – il primo monumento al mondo nel metaverso. L’opera, che prende il nome di AI Dataportal Arch of Light, verrà a breve certificata come NFT. Che cos’è l’NFT Arco? Sulle facciate neoclassiche del celebre monumento sono state proiettate oltre ventimila opere realizzate in Italia, in totale settecento anni di letteratura italiana, più i dati annualimappa del firmamento italiano raccolti direttamente dalla Nasa. LEGGI ANCHE >>> Nel mercato miliardario degli NFT il 75% delle transizioni è al di sotto dei 10 mila dollari La storia ...

Advertising

FMCROfficial : Pioli:”Io voglio vedere una squadra con energia durante tutto l’arco della partita senza avere il timore di fare er… - livia94077553 : Il film ricevette recensioni positive e alcuni critici considerarono Robbie il 'cuore del film'; Kenneth Turan del… - PoldoSbaffini : Djokovic mette d'accordo tutto l'arco politico che fa parte della maggioranza: potrebbero prenderla come base per u… - corte_dc : Tutte le Pandemie si spengono da sole nell'arco di 3-4 anni dopo che i virus hanno completato il loro lavoro per l'… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: L’Arco della Pace di Milano sarà il primo monumento al mondo nel Metaverso -