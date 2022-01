La Società Polisportiva Tre Penne con una lunga storia dal 1956 fino 2017 con vice direttore di Banca CIS Emilio Gianatti

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LaTre, meglio nota come Tre, è unacalcistica sammarinese, fondato nelda alcuni sportivi della Repubblica. I due fondatori più ricordati dallasono Giorgio Micheloni e Giorgio Pancotti. Nel 1959 uno dei due fondatori Giorgio Pancotti, con altre persone, si diede da fare presso la FIGC e ottenne il riconoscimento della squadra nella federazione italiana; laappena nata prese quindi il nome diLibertas/Tre. Nel 1966 arrivò un secondo posto dal Torneo dei Dilettanti dei Piccoli Stati, svoltosi a Breganzona, in Svizzera. I biancazzurri, dopo aver inanellato varie vittorie, si ritrovarono in finale con l’Austria; anche se persero la finale, quei ...