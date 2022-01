Juventus Napoli, da partita a dramma: c’è un problema insormontabile (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juventus-Napoli, dopo la negativizzazione di Elmas, registra la positività di un altro giocatore; il match torna ad essere a rischio. Juventus Napoli (AdobeStock)Domani sera di dovrebbe giocare uno dei primi due big match del 2022, Juventus-Napoli. Allo Stadium i bianconeri cercano una vittoria per avvicinare ulteriormente il terzo posto, distante cinque punti ed occupato proprio dai partenopei. Discorso diverso per il club campano che ha bisogno di conquistare i tre punti se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante sette lunghezze. Sulla carta dovrebbe essere un match molto interessante ma il rischio è che le due squadre non scendano in campo a causa della drammatica situazione legata al Covid. Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022), dopo la negativizzazione di Elmas, registra la positività di un altro giocatore; il match torna ad essere a rischio.(AdobeStock)Domani sera di dovrebbe giocare uno dei primi due big match del 2022,. Allo Stadium i bianconeri cercano una vittoria per avvicinare ulteriormente il terzo posto, distante cinque punti ed occupato proprio dai partenopei. Discorso diverso per il club campano che ha bisogno di conquistare i tre punti se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante sette lunghezze. Sulla carta dovrebbe essere un match molto interessante ma il rischio è che le due squadre non scendano in campo a causa dellatica situazione legata al Covid. Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: ...

