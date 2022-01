Jacobs | parla la ex | “Beccai delle foto allucinanti con un’altra Nostro figlio…”

Advertising

MarazitiMassimo : Jacobs, parla l’ex compagna: «Marcell, per una volta corri da tuo figlio Jeremy...» - eliaa_mauri : Giusto per cambiare un attimo argomento. Si parla tanto di atletica rinata ed effetto jacobs, ma la verità è che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs parla

Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l'amore per il piccolo Jeremy. Per la prima voltaal settimanale 'Chi' la ex del campione olimpico Marcell: 'A Natale Jeremy era con me, ha telefonato la nonna paterna, poi gli ha passato il papà…'. Il primogenito dell'uomo più ...... sede del primo raduno dell'anno, il 'prof' Filippo Di Mulo sa quali corde toccare quandoal ... sensazionale medaglia d'oro alle Olimpiadi, in raduno c'è Fausto Desalu (a Tenerife, Tortu e ...“Per un anno non ha pagato il mantenimento. Mio figlio l’abbiamo voluto, e questo non posso tollerarlo” Un duro sfogo quello di Renata Erika Szabo, la mamma di Jeremy, il primogenito di Marcell Jacobs ...Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l’amore per il piccolo Jeremy. Per la prima volta parla al settimanale “Chi” la ex del campione olimpico Marcell Jacobs: “A N ...