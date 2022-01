Influencer vende peti in barattolo, ricoverata d’urgenza: “Troppi fagioli, credevo di morire” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 dic — Vi narriamo qui la triste storia di Stephanie Matto, Influencer e modella americana famosa sui social per la sua attività di vendita di peti in barattolo. Non fate quelle facce disgustate: vi vediamo, tutti lì a sentenziare «siamo evidentemente alla fine dei tempi, se ci fosse stato bisogno di altri segnali». Se c’è mercato, si può vendere, no? Si chiama ca-pi-ta-li-smo. La ragazza è una imprenditrice di sé stessa, bacchettoni. Duecentomila dollari di peti in barattolo O meglio, lo era, perché dopo aver incassato 200mila dollari a suon di peti — 1.300 dollari a barattolo — ha deciso di fermarsi. Secondo quanto riportato dal NYPost, infatti, dietro alla decisione di interrompere il fiorente commercio di flatulenze ci sarebbero motivi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 dic — Vi narriamo qui la triste storia di Stephanie Matto,e modella americana famosa sui social per la sua attività di vendita diin. Non fate quelle facce disgustate: vi vediamo, tutti lì a sentenziare «siamo evidentemente alla fine dei tempi, se ci fosse stato bisogno di altri segnali». Se c’è mercato, si puòre, no? Si chiama ca-pi-ta-li-smo. La ragazza è una imprenditrice di sé stessa, bacchettoni. Duecentomila dollari diinO meglio, lo era, perché dopo aver incassato 200mila dollari a suon di— 1.300 dollari a— ha deciso di fermarsi. Secondo quanto riportato dal NYPost, infatti, dietro alla decisione di interrompere il fiorente commercio di flatulenze ci sarebbero motivi di ...

