Highlights e gol Chelsea-Tottenham 2-0 | Carabao Cup 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di, sfida valida per le semifinali dellaCup. Sfida con il passato per Antonio Conte, che a Stamford Bridge sfida la squadra con cui ha vinto la Premier League. Incontro amaro per il tecnico leccese, visto che gli Spurs vengono battuti per 2-0. A segno Havertz al 5? dopo una dormita di coppia tra Tanganga e Royal. Tanganga è anche sfortunato al 34?, visto che è lui a colpire di testa centrando Davies, con la palla che in un flipper beffardo si insacca alle spalle di Lloris. Ritorno tra una settimana. Di seguito, le azioni salienti del match. SportFace.

GLIDELLA PARTITA CRONACA - Il Linares attua una pressione fortissima fin dai primi ... ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicini alsul finale di tempo: provvidenziale l'...Il video con glie idi Linares Deportivo - Barcellona , valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2021/2022 . Tanta sofferenza per i blaugrana, che però vincono in rimonta per 1 - 2 grazie ...