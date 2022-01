Highlights basket Milano-Bologna 102-99, Serie A1 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AX Armani Exchange Milano batte Virtus Segafredo Bologna per 102-99 nella sfida valida come recupero per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Marco Belinelli, che mette a segno 34 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria a Bologna. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AX Armani Exchangebatte Virtus Segafredoper 102-99 nella sfida valida come recupero per la tredicesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Marco Belinelli, che mette a segno 34 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria a. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace.

Advertising

RassegnaZampa : #Basket #Nba Devin dice 33. Ecco come Phoenix ha battuto New Orleans - RassegnaZampa : #Basket #Nba Guarda i 14 punti di James nell'ultimo quarto contro i Kings - PFBroni93 : ?? | Gli highlights di Costruzioni Italia @PFBroni93 - Limonta @Basket_Costa Guarda il video ??… - RassegnaZampa : #Basket #Nba LeBron lancia i Lakers, 16 assist per CP3: il meglio della notte Nba - RassegnaZampa : #Basket #Nba Brown super, quante emozioni in Boston-Orlando! Gli highlights -