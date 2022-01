Grande Fratello Vip; Manuel Bortuzzo lascia la casa, ma non paga la penale. Le parole del padre Franco (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da qualche giorno i rumors sull’abbandono della casa del GF Vip 6 da parte di Manuel Bortuzzo si fanno sempre più incessanti e il padre del gieffino, Franco, sembra confermare quanto si apprende sui magazine di gossip. A quanto pare il nuotatore lascerà il reality in vista di alcune complicazioni di salute e per questo... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da qualche giorno i rumors sull’abbandono delladel GF6 da parte disi fanno sempre più incessanti e ildel gieffino,, sembra confermare quanto si apprende sui magazine di gossip. A quanto pare il nuotatore lascerà il reality in vista di alcune complicazioni di salute e per questo...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - ParaThund : RT @lackoflov3: Kabir mentre si gode il suo primo pranzo nella casa del grande fratello #gfvip - RainNoise : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Tv. Grande Fratello Vip prolungato finché non sopraggiungerà la morte dei finalisti - LEGGI L'ARTICOLO di… - FRAJAMAS : @QuiMediaset_it QUESTO E GRAVE - Giusi49484745 : @zorzi_gaia Il linguaggio e modi di lulu non sono meglio della Ricciarelli, Questo grande fratello a parte che no… -