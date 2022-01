Giochi, le brillanti operazioni della GdF contro la criminalità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con le brillanti operazioni effettuate nei primi 6 mesi dello scorso anno ancora una volta si conferma la preziosa attività della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità organizzata, che inquina la nostra economia, in particolare nel settore dei Giochi e delle scommesse, a tutela del monopolio statale, il cui sistema concessorio ci viene invidiato da tutti gli altri Stati. 262 interventi, 325 violazioni riscontrate, 863 soggetti verbalizzati con 456 denunciati; sequestrati 154 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, 140 totem, 140 punti di raccolta scommesse. Imposte recuperate: Imponibile Preu a 1.095.00, imposta Preu a 65.700 euro imponibile a 30.830.509 euro e imposta unica a 3.486.635 euro mentre u sequestri ex art. 1 e 4 della Legge n. 401/1989 ammontano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con leeffettuate nei primi 6 mesi dello scorso anno ancora una volta si conferma la preziosa attivitàGuardia di Finanza nel contrasto allaorganizzata, che inquina la nostra economia, in particolare nel settore deie delle scommesse, a tutela del monopolio statale, il cui sistema concessorio ci viene invidiato da tutti gli altri Stati. 262 interventi, 325 violazioni riscontrate, 863 soggetti verbalizzati con 456 denunciati; sequestrati 154 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, 140 totem, 140 punti di raccolta scommesse. Imposte recuperate: Imponibile Preu a 1.095.00, imposta Preu a 65.700 euro imponibile a 30.830.509 euro e imposta unica a 3.486.635 euro mentre u sequestri ex art. 1 e 4Legge n. 401/1989 ammontano ...

Advertising

ginadegasperi : RT @JohnAmstrong3: @Roby86341796 secondo i dati la più alta prevalenza di gente che si oppone è tra i PHD. Sono giochi meschini per far sen… - JohnAmstrong3 : @Roby86341796 secondo i dati la più alta prevalenza di gente che si oppone è tra i PHD. Sono giochi meschini per fa… - xCUPCAKESIVAN : @acmattiam @rrik_ esigo rispetto per i giochi di carte…. solo per persone intelligenti e brillanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi brillanti Al Ces 2022 Samsung presenta lo smartphone Galaxy S21 Fe 5G I giochi saranno incredibilmente fluidi grazie al refresh rate di 120Hz di Galaxy S21 FE 5G, che ... in modo da poterla ricaricare di oltre il 50% in soli 30 minuti , e apprezzare le brillanti ...

Benetti Yachts FB272 Luminosity: lo spettacolare giga yacht ibrido La prua diritta garantisce brillanti credenziali in termini di tenuta del mare e un'ampia area del ...e il sole vi entra da ogni angolo riflettendosi su tutte le superfici vetrate creando grandi giochi ...

Giochi in uscita nel 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch Multiplayer.it saranno incredibilmente fluidi grazie al refresh rate di 120Hz di Galaxy S21 FE 5G, che ... in modo da poterla ricaricare di oltre il 50% in soli 30 minuti , e apprezzare le...La prua diritta garantiscecredenziali in termini di tenuta del mare e un'ampia area del ...e il sole vi entra da ogni angolo riflettendosi su tutte le superfici vetrate creando grandi...