Djokovic “esentato” dal vaccino | il premier australiano | “Si metta in regola o torni a casa”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L‘Australia potrebbe respingere il no vax Novak, parola delScott Morrison. Valanghe di critiche, social e non solo, hanno travolto il tennista serbo, a quanto pare non vaccinato, no vax dichiarato, che ha ottenuto un’esenzione per partecipare all’Australian Open, il primo Slam stagionale. La notizia del trattamento riservato al fuoriclasse sta facendo discutere e il caso è diventato politico, con il primo ministro intervienuto con dichiarazioni perentorie., il: “Siino torna a” “Chiunque entri in Australia deve avere i requisiti. Quandoarriverà, credo non manchi molto, dovrebbe fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato. Aspettiamo e vediamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic esentato

Ogni attività socio economica invoca, brandisce, reclama un certificato - esenzione in cui ci sia scritto quel che vi pare ma alla cui base e fondamento ci sia il motivo per cui: ...Ogni attività socio economica invoca, brandisce, reclama un certificato - esenzione in cui ci sia scritto quel che vi pare ma alla cui base e fondamento ci sia il motivo per cui: ...« Novak Djokovic parteciperà all’Australian Open ed è in viaggio per l’Australia «Al virus non importa quale sia la tua classifica tennistica, o quanti Slam hai vinto in c ...Si pronuncia anche il suo assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che definisce il campione serbo «sicuramente un grande atleta, ma anche un pessimo esempio nel contrasto alla pandemia. Questo arrogan ...