Djokovic bloccato sull’aereo in Australia, il primo ministro: “Giustifichi l’esenzione o torni a casa” | VIDEO (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento si trova sull’aereo, in Australia, e non può scendere “per un problema di visti”. Ora non sembra così certo che Novak Djokovic prenderà parte ai prossimi Australian Open: il numero uno del tennis mondiale aveva rotto gli indugi ieri sui suoi social affermando di essere in partenza per giocare il torneo grazie a un’esenzione, visto che per tutti gli atleti è previsto l’obbligo vaccinale. Notizia che aveva suscitato forte indignazione in chi aveva rispettato le regole, oltre ad aver aizzato i no vax che hanno visto in lui un idolo che è riuscito a “sconfiggere il sistema”. A chiarire tutto ci ha pensato però il primo ministro Australiano Scott Morrison, che ha minacciato addirittura di far rientrare il serbo “con il primo aereo” se questa ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento si trova, in, e non può scendere “per un problema di visti”. Ora non sembra così certo che Novakprenderà parte ai prossimin Open: il numero uno del tennis mondiale aveva rotto gli indugi ieri sui suoi social affermando di essere in partenza per giocare il torneo grazie a un’esenzione, visto che per tutti gli atleti è previsto l’obbligo vaccinale. Notizia che aveva suscitato forte indignazione in chi aveva rispettato le regole, oltre ad aver aizzato i no vax che hanno visto in lui un idolo che è riuscito a “sconfiggere il sistema”. A chiarire tutto ci ha pensato però ilno Scott Morrison, che ha minacciato addirittura di far rientrare il serbo “con ilaereo” se questa ...

