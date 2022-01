Djokovic agli Australia Open: bufera e polemiche per l’esenzione al vaccino anti-Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tensioni nel mondo del tennis, dopo che il primo ministro Australiano ha tenuto un duro discorso nei confronti del campione Novak Djokovic. Scott Morrison, infatti, ha affermato che il numero uno del tennis mondiale “sarà messo sul primo aereo verso casa” se non riuscirà a dimostrare la sua “esenzione medica” che gli permetterebbe di giocare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tensioni nel mondo del tennis, dopo che il primo ministrono ha tenuto un duro discorso nei confronti del campione Novak. Scott Morrison, infatti, ha affermato che il numero uno del tennis mondiale “sarà messo sul primo aereo verso casa” se non riuscirà a dimostrare la sua “esenzione medica” che gli permetterebbe di giocare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

nzingaretti : La deroga agli #AustralianOpen per #Djokovic è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in facci… - capuanogio : L'esenzione medica che consentirà a #Djokovic di partecipare agli #AusOpen in deroga alle norme australiane va defi… - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - ChiamatemiI : RT @HoaraBorselli: Quando #Djokovic donava 1milione di euro agli ospedali di Bergamo era un grande, oggi perché esentato dal vaccino divent… - mikolangel1974 : RT @AlbertoLetizia2: #Djokovic è #ilmarchesedelgrillo del XXI secolo. Il tennista #novax chiede e ottiene una speciale esenzione medica per… -