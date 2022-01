Dakar | quarta tappa auto | Al-Rajhi svetta a Riyadh | Al-Attiyah resta leader della generale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Yazeed Al-(Overdrive Toyota) vince la2022, un segmento ricco d’emozioni che si è deciso negli ultimi chilometri dopo una bellissima lotta per il vertice con ben treracchiuse in meno di un minuto. Secondo posto finale per Nasser Al-(Toyota), saldamente padronegraduatoria assoluta. Completa il podio Sébastien Loeb (Prodrive) che nel finale ha battuto l’Audi. Il francese ha concluso a 39 secondi dalla prima piazza inserendosi tra Al-e Sainz, quarto a +1.06. Henk Lategan e Nasser Al-hanno dato spettacolo nei primi chilometrigiornata odierna. Il sudafricano ed il qatariota hanno completato nell’ordine i primi 120km cronometrati ...

DIRETTA2022: BARREDA E AL - RAJHI VINCITORI DELLA 4TAPPA Joan Barreda ha vinto latappa della2022 in moto: lo spagnolo della Honda ha tagliato il traguardo con un margine di vantaggio di 4'37" sul compagno di squadra cileno Pablo Quintanilla e di 6'53" su Danilo ...Joan Barreda (Honda) vince la sua seconda speciale in tre giorni, la 29a di sempre, ma il vero protagonista dellatappa della, la più lunga, quella che da Al Qaisumah dopo 455 chilometri di speciale ha portato i piloti nella capitale Riyadh, è Danilo Petrucci. Il ternano, se due giorni fa piangeva ...Diretta Dakar 2022 streaming video tv oggi mercoledì 5 gennaio, percorso 4^ tappa Al Qaysumah-Riad: orari e caratteristiche della frazione.La quarta tappa della Dakar 2022 è andata in archivio anche per i quad, dopo i 465 km competitivi della Al Qaisumah-Riyadh (la prova speciale più lunga dell'intero rally raid), con il successo parzial ...