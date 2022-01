Dakar, Danilo Petrucci: “Non sono qui per fare risultati, ma per divertirmi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Danilo Petrucci è stato uno dei protagonisti quest’oggi durante la quarta tappa della Dakar 2022, competizione che si sta svolgendo per il terzo anno nel deserto dell’Arabia Saudita. L’italiano ha concluso al terzo posto prima di ricevere una sanzione per non aver rispettato dei limiti velocità. L’alfiere della KTM ha rilasciato alla stampa come riportato da ‘Motorsport.com’: “Ho inserito la marcia sbagliata e quindi forse ero un po’ troppo veloce. In ogni caso non sono qui per fare risultati, ma per divertirmi ed oggi è stato davvero fantastico”. L’ex protagonista del Motomondiale ha continuato con un commento in merito alla tappa di oggi, la più lunga dell’intera corsa da Al Qaisumah a Riyadh. “E’ stata una tappa davvero lunghissima, non so quanto tempo ci abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato uno dei protagonisti quest’oggi durante la quarta tappa della2022, competizione che si sta svolgendo per il terzo anno nel deserto dell’Arabia Saudita. L’italiano ha concluso al terzo posto prima di ricevere una sanzione per non aver rispettato dei limiti velocità. L’alfiere della KTM ha rilasciato alla stampa come riportato da ‘Motorsport.com’: “Ho inserito la marcia sbagliata e quindi forse ero un po’ troppo veloce. In ogni caso nonqui per, ma pered oggi è stato davvero fantastico”. L’ex protagonista del Motomondiale ha continuato con un commento in merito alla tappa di oggi, la più lunga dell’intera corsa da Al Qaisumah a Riyadh. “E’ stata una tappa davvero lunghissima, non so quanto tempo ci abbiamo ...

