**Covid: Meloni, ‘governo ha sbagliato tutto in contrasto a epidemia’** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il governo hanelall’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

