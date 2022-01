Covid, Draghi in Cdm: preservare ospedali, frenare curva contagi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "I provvedimenti di oggi vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche". E' quanto ha detto, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "I provvedimenti di oggi voglionoil buon funzionamento delle struttureere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche". E' quanto ha detto, secondo ...

Advertising

marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - fattoquotidiano : ECCO IL VERBALE DEL CTS DISATTESO DAL GOVERNO - 259 morti. Ma Draghi ignora i suoi scienziati [di Alessandro Mantov… - AndreaMarcucci : Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tut… - ninaeffemele : RT @fiorenzamarcel1: #CONFERENZASTAMPA in mezzo alla strada! #Brunetta #Speranza #Bianchi . #Draghi non pervenuto, non vuole schizzi nell… - Luigiei40 : RT @Alberto59032372: Covid: volano contagi anche in Grecia, sopra 50mila in 24 ore. Notizia ANSA. Ecco il fallimento del governo Renzi-Drag… -