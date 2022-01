Caso Djokovic, il Governo Australiano fa muro e intanto respinto il suo visto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Caso del tennista ha scosso l’opinione pubblica Novak Djokovic è arrivato in Australia. Peccato che al momento sia letteralmente bloccato e non possa lasciare l’aeroporto. Attualmente infatti sarebbe stato respinto il visto e la documentazione relativa all’esenzione medica ricevuta, in quanto non vaccinato, per prender parte agli Australian Open. Al momento il tennista non può nemmeno scendere dall’aereo, ci sarebbe un errore nei documenti. La polizia di frontiera ha subito contatto il Governo locale. L’episodio arriva a poche ore della parole di Karen Andrews, ministra australiana per gli affari interni: “Mentre il Governo vittoriano e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di competere nell’Australian Open, è il Governo del Commonwealth ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel tennista ha scosso l’opinione pubblica Novakè arrivato in Australia. Peccato che al momento sia letteralmente bloccato e non possa lasciare l’aeroporto. Attualmente infatti sarebbe statoile la documentazione relativa all’esenzione medica ricevuta, in quanto non vaccinato, per prender parte agli Australian Open. Al momento il tennista non può nemmeno scendere dall’aereo, ci sarebbe un errore nei documenti. La polizia di frontiera ha subito contatto illocale. L’episodio arriva a poche ore della parole di Karen Andrews, ministra australiana per gli affari interni: “Mentre ilvittoriano e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di competere nell’Australian Open, è ildel Commonwealth ...

