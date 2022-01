Canone Rai, cosa cambia nel 2022: bolletta, esenzione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Canone Rai, cosa cambia nel 2022? L’abbonamento (obbligatorio) per chi riceve in casa il segnale televisivo resta fino alla fine di quest’anno nella bolletta elettrica, già salata di suo. Poi, dal 2023, verrà scorporato per rispondere a una esplicita richiesta dell’Europa. Ma forse, e per assurdo, la vera novità del Canone Rai 2022 è che nulla cambia per quanto riguarda tablet e smartphone si legge su laleggepertutti.it. In Parlamento, infatti, è naufragata la proposta avanzata a fine 2021 di far pagare la tassa non solo ai possessori di un televisore ma anche ai proprietari di un dispositivo elettronico che consente di guardare i programmi via Internet. Ciò significa, dunque, che non bisogna fare nulla per quanto riguarda il Canone ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Rai,nel? L’abbonamento (obbligatorio) per chi riceve in casa il segnale televisivo resta fino alla fine di quest’anno nellaelettrica, già salata di suo. Poi, dal 2023, verrà scorporato per rispondere a una esplicita richiesta dell’Europa. Ma forse, e per assurdo, la vera novità delRaiè che nullaper quanto riguarda tablet e smartphone si legge su laleggepertutti.it. In Parlamento, infatti, è naufragata la proposta avanzata a fine 2021 di far pagare la tassa non solo ai possessori di un televisore ma anche ai proprietari di un dispositivo elettronico che consente di guardare i programmi via Internet. Ciò significa, dunque, che non bisogna fare nulla per quanto riguarda il...

