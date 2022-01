CADUTA LIBERA CAMPIONISSIMI: ULTIMA PUNTATA CON GERRY SCOTTI, TANTI CAMPIONI E VIP (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con “CADUTA LIBERA CAMPIONISSIMI”, gli speciali in prime time del game show condotto da GERRY SCOTTI, in onda con successo (anche in replica) su Canale 5 dal 2015. In questa PUNTATA conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi, campione del popolare quiz delle botole per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro. A sfidarlo ci saranno i tre CAMPIONI vincitori dei primi tre speciali, Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, oltre a cinque CAMPIONI del passato, Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato. Accanto a loro, due concorrenti vip, Aurora ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con “”, gli speciali in prime time del game show condotto da, in onda con successo (anche in replica) su Canale 5 dal 2015. In questaconclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi, campione del popolare quiz delle botole per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro. A sfidarlo ci saranno i trevincitori dei primi tre speciali, Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, oltre a cinquedel passato, Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato. Accanto a loro, due concorrenti vip, Aurora ...

