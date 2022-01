Caduta Libera Campionissimi, derby tra bresciani per il titolo 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) derby di Brescia, alla vigilia dell’Epifania, per la finale del programma di Gerry Scotti Caduta Libera Campionissimi. Tutti i dettagli dello scontro A sfidarsi, tra gli altri, per il titolo di stagione il super campione Nicolò Scalfi il suo erede Christian Cagnoni e l’ex campione Silvio Modesti Ben tre bresciani, tra città e provincia, si sfideranno la sera della vigilia della Befana per la titolo 2021 di Caduta Libera Campionissimi. Parliamo del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI Rete Televisiva Italia ed Endemol Shine Italia, la casa di produzione del Grande Fratello Vip —->>> Ti potrebbe interessare anche: Silvio Modesti, cosa fa nella vita ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di Brescia, alla vigilia dell’Epifania, per la finale del programma di Gerry Scotti. Tutti i dettagli dello scontro A sfidarsi, tra gli altri, per ildi stagione il super campione Nicolò Scalfi il suo erede Christian Cagnoni e l’ex campione Silvio Modesti Ben tre, tra città e provincia, si sfideranno la sera della vigilia della Befana per ladi. Parliamo del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI Rete Televisiva Italia ed Endemol Shine Italia, la casa di produzione del Grande Fratello Vip —->>> Ti potrebbe interessare anche: Silvio Modesti, cosa fa nella vita ...

borghi_claudio : Ricordate che l'obiettivo e far superare a @LaVeritaWeb le copie della stampa piddina in caduta libera, quindi non… - NIRV69 : @Torrenapoli1 Sara' ,ma da che è uscito il Napoli è in caduta libera.... - bubinoblog : GUIDA TV MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022: UN MERCOLEDÌ TRA HEIDI, BATTIATO, FRIENDS E CADUTA LIBERA - saraellex : Ho appena incontrato l’ex campione di caduta libera all’MD quello che ha giocato per ultimo contro il bono al torneo dei campionissimi - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #CadutaLiberaCampionissimi condotto da @Gerry_Scotti -