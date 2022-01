Caduta Libera Campionissimi: anticipazioni e ospiti 5 gennaio 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Stasera in tv mercoledì 5 gennaio 2022 va in onda su Canale 5 in prima serata Caduta Libera Molto Speciale, puntata straordinaria del quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopri anticipazioni e ospiti. SCOPRI COSA C’È IN TV Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con Caduta Libera Campionissimi, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti. In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Stasera in tv mercoledì 5va in onda su Canale 5 in prima serataMolto Speciale, puntata straordinaria del quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopri. SCOPRI COSA C’È IN TV Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5, con, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti. In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian ...

