Cabina regia, verso obbligo vaccinale over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Estensione del green pass rafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della Cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. La proposta, a quanto si apprende da fonti presenti in Cabina di regia, prevedrebbe inoltre un' ulteriore restrizione green pass rafforzato per l'accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali – salvo eccezioni essenziali- per tutti, indipendentemente dall'età. Alla Cabina di regia stanno prendendo parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia ...

