Barreda vince la quarta tappa della Dakar in Moto | nelle Auto vince Al-Attiyah

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laè arrivata alla sua. Quella di oggi è stata la più lunga di tutta l’edizione. I piloti hanno trovato un tratto estremamente veloce lungo ben 200 km seguito da dune e settori rocciosi. Si tratta di unache ha messo a dura prova la forza mentale di piloti e navigatori. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2022, seconda: Loeb batte Al-, ma quest’ultimo resta al comando2022, terza: Sainz, problemi per LoebGP Austin 2017 qualifiche: diretta streaming su Sky (22 aprile 2017) VALENTINO ROSSI: livrea Winter Test 2019 Parco ...

Advertising

infoitsport : Dakar 2022, risultati quarta tappa moto: Danilo Petrucci niente podio, sanzionato! Vince Barreda - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #Dakar2022 Moto, Stage 4: Barreda vince ancora, Petrucci è super ? @AggioValentino - GiovanniMeneguz : RT @SkySportMotoGP: Dakar 2022, Day-5: Barreda Bort vince la quarta tappa: Petrucci terzo #SkyMotori #Dakar2022 - zazoomblog : Dakar 2022 Moto: nelle Tappa 4 vince Barreda la rivelazione è Petrucci! - #Dakar #Moto: #nelle #Tappa #vince - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: Dakar 2022, Day-5: Barreda Bort vince la quarta tappa: Petrucci terzo #SkyMotori #Dakar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Barreda vince

VEDI ANCHE Dakar Moto 2022, tappa 4:, ma è Petrucci show (nonostante la penalità) Dakar Auto, tappa 3: Sainze fa 40, Al - Attiyah rafforza la leadership Dakar Moto, tappa 3: ...Dakar 2022: JoanBort (Honda) VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 3: Sainze fa 40, Al - Attiyah rafforza la leadership Dakar Moto, tappa 3: successo a Rodrigues, Sunderland resta leader per ...Si tratta di una tappa che ha messo a dura prova la forza mentale di piloti e navigatori. Nelle Moto, troviamo nuovamente Barreda avanti a tutti. Per le “Auto”, invece, è nuovamente Al-Attiyah su ...Sembrava che Danilo avesse vinto l'imbattibilità (dal 2006!) di Gio Sala alla Dakar, poi è arrivata la penalizzazione. Ne abbiamo approfittato per sentire il parere del senatore del fuoristrada italia ...