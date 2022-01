Anche la variante green fa ammalare l’economia. Serve vaccino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un’analisi di Bloomberg Economics sui rischi per l’economia mondiale nel 2022 figurano al primo posto la variante Omicron, al secondo l’inflazione, al terzo la politica più restrittiva della Federal reServe come sua diretta conseguenza. Quel documento è del 13 dicembre, e vediamo non solo come si stia rivelando esatto ma Anche le possibili evoluzioni dei tre del podio. Chiamiamole varianti. Riguardo a Omicron c’è la speranza che sia molto contagiosa ma meno letale. Per il virologo in chief Antony Fauci, la pandemia finirà per raggiungere la fase endemica, con cui convivere, tra vaccini e farmaci. Al contrario sull’inflazione si va dall’incertezza al pessimismo. A inizio 2021 si prevedeva che gli Usa chiudessero l’anno al 2 per cento, invece siamo quasi al 7. La Fed ha fischiato la fine del sostegno monetario: ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un’analisi di Bloomberg Economics sui rischi permondiale nel 2022 figurano al primo posto laOmicron, al secondo l’inflazione, al terzo la politica più restrittiva della Federal recome sua diretta conseguenza. Quel documento è del 13 dicembre, e vediamo non solo come si stia rivelando esatto male possibili evoluzioni dei tre del podio. Chiamiamole varianti. Riguardo a Omicron c’è la speranza che sia molto contagiosa ma meno letale. Per il virologo in chief Antony Fauci, la pandemia finirà per raggiungere la fase endemica, con cui convivere, tra vaccini e farmaci. Al contrario sull’inflazione si va dall’incertezza al pessimismo. A inizio 2021 si prevedeva che gli Usa chiudessero l’anno al 2 per cento, invece siamo quasi al 7. La Fed ha fischiato la fine del sostegno monetario: ...

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - CottarelliCPI : Da tempo dicevo che la ripresa economica era forte e che la principale incognita restava una variante Covid in qual… - Adnkronos : '#VarianteOmicron appare in grado di bucare immunità guariti, in qualche caso anche tripla vaccinazione'. - erretti42 : “Se ora ci ritroviamo 259 morti (due terzi di un anno fa, quando i vaccinati erano poche migliaia) e 170mila contag… - VailatiSergio : RT @ItalicaTestudo: #Bassetti: 'La variante #Omicron è un raffreddore anche per i non #vaccinati, bisogna fare come in UK e dire stop alle… -